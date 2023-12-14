Лазарев попытался пошутить над Киркоровым и Тодоренко, но что-то пошло не так

Сергей Лазарев высмеял Филиппа Киркорова и Регину Тодоренко за участие в фильме "Ёлки 10"Не так давно Сергей Лазарев принимал участие в съёмках новогоднего выпуска шоу "Маска", где также присутствовали Регина Тодоренко и Филипп Киркоров.
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