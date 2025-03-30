“С вами готова выпить!” – Ольга Бузова обратилась к Надежде Бабкиной в важный день

ВС

Владимир Степанян

Бузова одновременно аморальна и отвратительна, ее нахождение на сцене ничего общего с культурой и искусством не имеет. Творчество Бабкиной это симбиоз попсы и народной песни, никакого отношения к настоящей русской песне не имеет. И все же имеет место популяризация русской песни, чего в последние годы однозначно не хватает, у нее есть свой зритель, следовательно творчество Надежды Бабкиной имеет право на жизнь. Это конечно не джазовая обработка первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского или Танца с саблями Арама Ильича Хачатуряна, но все равно, привлекает внимание к русской песне тех, кто «проходит мимо» русской песни во имя Киркорова или Милявской. А вот сюсюкание с Бузовой - дешевый популизм, ничего кроме раздражения не вызывающий.