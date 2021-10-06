Терапевт напомнила о мерах профилактики COVID-19

Врач-терапевт Елена Игнатикова напомнила о мерах профилактики COVID-19. «Важно избегать больших скоплений людей: посещения массовых мероприятий, походов в выходные дни в большие торговые центры за покупками и просто прогулок по торговым центрам.
Врач-терапевт Елена Игнатикова напомнила о мерах профилактики COVID-19. «Важно избегать больших скоплений людей: посещения массовых мероприятий, походов в выходные дни в большие торговые центры за покупками и просто прогулок по торговым центрам.
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