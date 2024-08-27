«А вот этот может начать буянить»

В последние выходные лета — 30 и 31 августа — в ДК имени Горбунова пройдет фестиваль «Легенда русского рока», в котором примут участие «Ария», «Алиса», «Бригадный подряд», «Ва-Банкъ», «Калинов мост», «КняZz», «Крематорий», «Пилот», Вадим Самойлов из «Агаты Кристи» и многие другие музыканты.