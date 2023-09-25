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В СФ предупредили Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО на фоне СВО

В СФ предупредили Нарусову о недопустимости поездок в страны НАТО на фоне СВО

Комитет Совета Федерации по регламенту принял решение вынести "жесткое предупреждение" сенатору от Тывы Людмиле Нарусовой, пишет ТАСС.

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Комментарии
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Александр Ляшенко
Как может РФ не допустить  Украину в НАТО? При нынешнем положении дел на фронте, с которого от МО РФ идут ежедневные сводки,про успешные отражения атак ВСУ, и подвиги бойцов РФ, в меншинстве,т.е. в окружении? Украина на данном этапе,пока Путин,не начинал по настоящему,громит штаб ВМФ РФ в Севастополе,инфраструктуру в Москве,в Курске,в Туле, в Энгельсе и других местах России.Диверсанты и предатели жгут релейные шкафы на РЖД и двери военкоматов,пускают поезда под откос! Чтобы не пустить Украину в НАТО,надо как минимум нейтрализовать эту Украину на фронте,а Путин ещё и не начинал по настоящему.как же не пускать то???
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Александр Почекунин
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