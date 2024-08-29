Спикер ГД Володин перечислил законы, которые начнут действовать в сентябре

Анна Ахметзянова

Сидит ворона на дереве,держит в клюве сыр.Подошла леса,села под 🌲,развернула газету и читает: -С каждым днём увеличивается благосостояние жителей нашего леса.Быстрыми темпами растет доход на душу лесного населения. -???? -Скоро в нашем лесу,на каждой ветке,будет висеть кусок сыра. -Ха!- сказала ворона,сыр выпал, С ним была плутовка такова. Мораль-нечего смеяться над решениями государства,в котором живёшь