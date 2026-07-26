Владимир Путин утвердил закон о развитии отечественного искусственного интеллекта

Одним из ключевых положений закона стала поддержка разработчиков таких моделей Президент России Владимир Путин подписал закон, который создает правовую основу для развития искусственного интеллекта в стране.
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