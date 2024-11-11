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Здоровое питание – это не только путь к стройной фигуре, но и залог отличного самочувствия и бодрости каждый день.

В уютном клубе ПМК “Огонёк” прошла беседа на тему правильного питания! Ребята узнали много нового о сбалансированном рационе, обсудили, как правильно сочетать продукты, чтобы получать максимум пользы и энергии.

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