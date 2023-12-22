Штрафы за незаконную обработку биометрии вырастут в несколько раз

Зампред Комитета по госстроительству и законодательству Думы Даниил Бессарабов считает, что изменения в законе подпишут в ближайшее время Штрафы за незаконную обработку биометрии в России вырастут в несколько раз в ближайшее время.
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