🇺🇸🇷🇺🇺🇦 «С войной на Украине всё наладится, потому что так всегда бывает», — Трамп объяснил свой оптимизм ▪️Американский президент вновь выразил уверенность в завершении украинского конфликта, предложив довольно своеобразное объяснение: ➖ «В итоге с войной в Украине всё наладится.