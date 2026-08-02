Не взрыв газа: В кафе на Кудринской площади внесли бомбу. В НАК раскрыли, кто погиб

Коллаж Царьграда Взрыв, который прогремел в субботу в центре Москвы, не был результатом поломки газового оборудования.
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