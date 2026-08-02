Не взрыв газа: В кафе на Кудринской площади внесли бомбу. В НАК раскрыли, кто погиб

Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Коллаж Царьграда Взрыв, который прогремел в субботу в центре Москвы, не был результатом поломки газового оборудования.

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Комментарии
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Елена Смирнова
а Зеленский тут при чем?
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1 м.
Юрий анин
Разгонять надо московскую &quot;кормушку&quot; по регионам и развивать их...
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1 м.
Люка
а госпожу поплавскую не смутило, что артисты продолжают петь? плющенки гранды выбивать... или только велосипедисты такие твари?
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1 м.