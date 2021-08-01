МЧС России призывает соблюдать правила противопожарной безопасности на приусадебных участках

С начала года надзорными органами МЧС России проведено 83 тыс. межведомственных рейдов и 54 тыс. оперативных выездов при сообщении о горении сухой травы.
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