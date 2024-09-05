Мэр Тюмени распорядился использовать на городских остановках опыт Москвы

Мэр Тюмени Максим Афанасьев распорядился за месяц уменьшить информационный шум на тюменских остановках и установить там информативные, но лаконичные аншлаги с расписанием, наподобие тех, что используются в Москве.
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