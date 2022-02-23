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В МИД Кубы призвали НАТО и США серьезно отнестись к обоснованным требованиям России по безопасности

В МИД Кубы призвали НАТО и США серьезно отнестись к обоснованным требованиям России по безопасности

В Министерстве иностранных дел Кубы в среду заявили, что Соединенные Штаты Америки и НАТО должны серьезно отнестись к обоснованным требованиям Российской Федерации по гарантиям безопасности.

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