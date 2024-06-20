Премьер-министр Нидерландов Рютте станет следующим лидером НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте почти наверняка станет следующим лидером НАТО, поскольку стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис решил снять свою кандидатуру, сообщило 20 июня издание NL Times.
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