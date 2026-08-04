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Газета.ру

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ACS: новые вещества нацелены на белок TAOK, связанный с деменцией

ACS: новые вещества нацелены на белок TAOK, связанный с деменцией

Исследователи из Центра разработки лекарств против нейродегенеративных заболеваний Уоррена при Университете Вандербильта создали два соединения, нацеленных на белки семейства TAOK — их связь с болезнью Альцгеймера известна, но остается плохо изученной.

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