ACS: новые вещества нацелены на белок TAOK, связанный с деменцией

Исследователи из Центра разработки лекарств против нейродегенеративных заболеваний Уоррена при Университете Вандербильта создали два соединения, нацеленных на белки семейства TAOK — их связь с болезнью Альцгеймера известна, но остается плохо изученной.
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