В 2025 году пенсию станут индексировать дважды

В следующем году по новым правилам пенсию будут пересчитывать дважды. Об этом пишет gazetametro.ru. Новые правила касаются пенсионеров по старости, лиц, получающих выплаты по утрате кормильца, и инвалидов.
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