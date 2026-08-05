Небензя: Москва выступает за укрепление контртеррористического сотрудничества

На заседании Совета Безопасности ООН, состоявшемся пятого августа, глава постпредства Российской Федерации Василий Небензя изложил позицию Москвы по вопросам контртеррористического взаимодействия между различными державами.
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