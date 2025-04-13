Радио Sputnik: в России могут ограничить использование ИИ

В России обсуждают проект государственного регулирования искусственного интеллекта. Эксперты и депутаты хотят запретить системы с «неприемлемым уровнем риска», ввести маркировку контента и установить ответственность разработчиков за вред, нанесенный нейросетями.
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