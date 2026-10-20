Из всех советских руководителей Алексей Косыгин меньше всего походил на советского руководителя. Молчаливый, сухой, в хорошо сидящем костюме, без партийных окриков и застольного размаха — он выделялся на фоне Политбюро так, что народ сам подобрал ему родословную.