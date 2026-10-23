Доминиканская Республика: Представители полиции провинции Сантьяго сообщили, что офицер был застрелен неизвестными вооруженными людьми в районе Баррио-Нуэво в Ла-Канеле во второй половине дня.
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