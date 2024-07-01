В честь дня рождения принцессы Дианы собрали лучшие снимки маленьких принцев с их мамой Принцесса Диана с принцем Уильямом и принцем Гарри в Кенсингтонском дворцеСамая грустная принцесса в мире, Королева сердец, Английская роза.
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