Приходят тревожные вести, что в Мали произошла засада на "Вагнер" - снова есть убитые. В СМИ говорят о превосходстве террористов, но истинную правду говорить невыгодно - слово взяли "Белые дяди в Африке".
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