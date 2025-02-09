Русская весна
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Русская весна

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Трамп: я разговаривал с Путиным и президент России «хочет, чтобы люди перестали умирать» в войне на Украине

Трамп: я разговаривал с Путиным и президент России «хочет, чтобы люди перестали умирать» в войне на Украине

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы попытаться договориться о прекращении войны на Украине, сообщил он The Post в эксклюзивном интервью на борту Air Force One в пятницу.

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