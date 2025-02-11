Жизнь каких знаков кардинально изменится в полнолуние во Льве 12 февраля

Каждое полнолуние — это шанс для магии, которая помогает воплощать мечты в реальность. С каждым циклом Луны, люди становятся способны изменять свою жизнь, наполняясь лунной энергией, чтобы действовать и раскрывать новые горизонты.
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