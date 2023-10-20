Жителям Новосибирска предложили зарплату до 150 тысяч на предприятиях ОПК

Ярмарка вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса прошла в Новосибирске.В Новосибирске на ярмарке вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса соискателям предложили рабочие места с зарплатой от 50 до 150 тысяч рублей.