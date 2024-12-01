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Девушка OG Buda ушла от него — смотрим фото горячей Кристины BABEKRISBABE, которую потерял рэпер

Девушка OG Buda ушла от него — смотрим фото горячей Кристины BABEKRISBABE, которую потерял рэпер

В соцсетях показали новый выпуск шоу «Вписка», где главным героем стал рэпер OG Buda. Гриша с упоением рассказывал о музыке, планах и творчестве, но забыл упомянуть главное — они с Кристиной уже не вместе.

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