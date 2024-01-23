В Смоленской области высокий уровень преступности

Меньше всего противоправных действий совершается в Чечне, Ингушетии и Дагестане Специалисты РИА Рейтинг опубликовали результаты исследования, в ходе которого был проанализирован уровень преступности в российских регионах в 2022-2023 годах.
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