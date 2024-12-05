Мигрантам запретят работать врачами: Нижегородская область сделала шаг, который должен стать примером для всей страны

С января по октябрь 2024 года в Узбекистан из России было переведено 9,8 миллиардов долларов, что на 35% больше, чем за тот же период прошлого года.

Евгений Мангуш

Было сообщение из одного из сибирских мединститутов , что в одной группе только два славянских лица. В этом институте большая льгота для среднеазиатов, а для россиян наоборот большой конкурс. Вот такие пироги.