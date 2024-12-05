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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Мигрантам запретят работать врачами: Нижегородская область сделала шаг, который должен стать примером для всей страны

Мигрантам запретят работать врачами: Нижегородская область сделала шаг, который должен стать примером для всей страны

Царьград Нижегородская область стала первым регионом в России, который разрабатывает уникальный законопроект, запрещающий работу мигрантов в медицинских учреждениях.

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Комментарии
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yuriy ivanov
С января по октябрь 2024 года в Узбекистан из России было переведено 9,8 миллиардов долларов, что на 35% больше, чем за тот же период прошлого года.
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2 час.
Евгений Мангуш
Было сообщение из одного из сибирских мединститутов , что в одной группе только два славянских лица. В этом институте большая льгота для среднеазиатов, а для россиян наоборот большой конкурс. Вот такие пироги.
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2 час.
ВР
Вова Рябов
Какие врачи.на стройки.фермы навоз месить.без выхода в города.общага.аэропорт.аул
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1 час.

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