Анонс интервью Карлсона с Лавровым набрал более 17 миллионов просмотров

Анонс американского журналиста Такера Карлсона интервью с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым к моменту выхода набрал около 17 миллионов просмотров в соцсети X, следует из публичной информации соцсети на странице Карлсона.
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