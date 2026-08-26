🏗️ Новый детский сад строят в Симферопольском районе Дошкольное учреждение в Ана-Юрт рассчитано на 240 мест, в новом здании планируют разместить 13 групп.
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🏗️ Новый детский сад строят в Симферопольском районе Дошкольное учреждение в Ана-Юрт рассчитано на 240 мест, в новом здании планируют разместить 13 групп.