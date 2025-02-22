Рябков призвал решить проблемы дипломатов в РФ и США

Прежде чем говорить о восстановлении штата американских диппредставительств в Москве и российских – в Вашингтоне, РФ и США нужно заняться решением проблем дипломатов, которые уже работают в этих посольствах, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя соответствующие сигналы американских властей.