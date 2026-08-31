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9 любимых актёров советского и российского кино, которые отмечают 80-летие в 2026 году

9 любимых актёров советского и российского кино, которые отмечают 80-летие в 2026 году

2026 год стал юбилейным для целого созвездия мастеров отечественного экрана, родившихся в 1946 году. Их роли формировали кинематографический ландшафт нескольких эпох — от шедевров Андрея Тарковского и Ларисы Шепитько до культовых народных сериалов начала двухтысячных.

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