Москалькова просит быстрее принять закон об алиментах для студентов вузов

Комитет Госдумы ранее направил законопроект на доработку.фото: kremlin.ruУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова просит парламентариев не затягивать с принятием закона о получении алиментов детьми после 18 лет во время учебы.
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