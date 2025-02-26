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  • Ирина52
    Ошибаетесь. Сейчас не времена СССР.У частников рабочий день 12-13 часов. Тут уже не до вечернего или заочного образов...Москалькова проси...
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Москалькова просит быстрее принять закон об алиментах для студентов вузов

Москалькова просит быстрее принять закон об алиментах для студентов вузов

Комитет Госдумы ранее направил законопроект на доработку.фото: kremlin.ruУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова просит парламентариев не затягивать с принятием закона о получении алиментов детьми после 18 лет во время учебы.

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Комментарии
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Галина
Пусть идут работают и учатся.... Им никто не запрещает....
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1 д.
Ирина52
Ошибаетесь. Сейчас не времена СССР.У частников рабочий день 12-13 часов. Тут уже не до вечернего или заочного образования. И не всех и не всегда отпускают на сессию даже в отпуск без содержания. Поэтому уровень образования  вечерников и заочников очень низкий.
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1 д.
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