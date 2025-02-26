Москалькова просит быстрее принять закон об алиментах для студентов вузов

Ирина52

Ошибаетесь. Сейчас не времена СССР.У частников рабочий день 12-13 часов. Тут уже не до вечернего или заочного образования. И не всех и не всегда отпускают на сессию даже в отпуск без содержания. Поэтому уровень образования вечерников и заочников очень низкий.