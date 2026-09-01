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Новости ТМ

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В городе Берёзовском перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хулиганстве

В Березовском завершено расследование уголовного дела в отношении местного 43-летнего жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.

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