В городе Берёзовском перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в хулиганстве

В Березовском завершено расследование уголовного дела в отношении местного 43-летнего жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.
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