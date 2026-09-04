Во Франции мэр запретил тигровым комарам летать над коммуной

Мэр французской коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер Оливье Жоли подписал шуточный указ, который запрещает тигровым комарам летать над территорией муниципалитета.
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