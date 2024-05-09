Ветеран ВОВ Ольга Заривняк: Никому не желаю увидеть войну

В Актау проживают два ветерана Великой Отечественной войны. Одна из них - Ольга Заривняк. Она рассказала о трудностях, которые ей пришлось пережить на войне, и пожелала всем мирного неба над головой, сообщает Центр общественных коммуникаций.
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