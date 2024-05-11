На Кубани полицейские и юнармейцы проводят мероприятия, направленные на повышение киберграмотности населения

В Отрадненском районе полицейские и юнармейцы провели профилактическую акцию «Стоп! Мошенники!» для учителей и учащихся школ с целью разъяснения различных видов дистанционного мошенничества, а также правилах кибергигиены.
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