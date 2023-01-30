В бывшей промзоне «Алтуфьевское шоссе» построят дома по реновации

Фото М. Мишина. Пресс-служба Мэра и Правительства МосквыВ районе Отрадное в рамках комплексного развития территории бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе планируют возвести 25,1 тысячи квадратных метров жилья для участников программы реновации.