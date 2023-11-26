Двое донецких горожан получили ранения из-за проведённой нацистскими формированиями киевского режима артиллерийской атаки, в ходе которой применялся боекомплект со шрапнелью Из представленных РИА Новости сведений следует, что в списке пострадавших оказались женщина и подросток.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии