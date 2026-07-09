18 душевных фото и историй о старых вещах, которые пылились без дела, пока не попали в руки умельцев

Иногда достаточно лишь немного фантазии и пары умелых рук, чтобы старые вещи обрели вторую жизнь. Герои этой подборки не побоялись взяться за дело и превратили привычные предметы в полезные и красивые детали интерьера.
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