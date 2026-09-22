Драматичный фрейм в матче! Лиам Дэвис против Жюльена Леклерка в квалификации Scottish Open

Смотрите видеообзор матча Лиам Дэвис против Жюльен Леклерк в отборочном раунде Скоттиш Опен 2026 Лиам Дэвис (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Квалификация - результаты, статистика Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - первый раунд квалификации Смотрите видеоповтор матча Лиам Дэвис vs Жюльен Леклерк в квалификации Scottish Open 2026.