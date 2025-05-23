Россия вернула из плена ВСУ 270 военных и 120 гражданских в рамках стамбульского обмена

МОСКВА, 23 мая, ФедералПресс. 23 мая 2025 года Россия провела обмен пленными с Украиной, в результате которого на родину вернулись 270 российских военнослужащих и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей Курской области, захваченных войсками ВСУ.