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Компания Supermicro представляет новый сервер хранения данных Petascale, полностью построенный на флэш-накопителях

Компания Supermicro представляет новый сервер хранения данных Petascale, полностью построенный на флэш-накопителях

Компания Supermicro, Inc., поставщик комплексных ИТ-решений для ИИ, облака, хранилищ данных и 5G/периферийных вычислений, анонсировала новый оптимизированный сервер хранения данных для высокопроизводительных программно-определяемых рабочих нагрузок хранения.

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