Украинская элита и её обслуга в виде полицаев и ТЦК относится к простым украинцам как к скоту. Об этом на заседании украинского парламента заявил рассорившийся со своими Зе-подельниками бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».