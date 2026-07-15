Зе-власть делает всё, чтобы потерять государство – депутат Рады о бунтах против ТЦК

Украинская элита и её обслуга в виде полицаев и ТЦК относится к простым украинцам как к скоту. Об этом на заседании украинского парламента заявил рассорившийся со своими Зе-подельниками бывший спикер Рады Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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