Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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ВХ: при запуске на Украине производства дальнобойного оружия РФ применит «Орешник»

ВХ: при запуске на Украине производства дальнобойного оружия РФ применит «Орешник»

После последнего высказывания немецкого канцлера Фридриха Мерца о готовности инвестировать в проект Украины по производству дальнобойного оружия для ударов по России наступает «идеальное время» для использования «Орешника».

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