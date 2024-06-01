Агент Марио Фернандеса опроверг слухи о завершении карьеры

Агент Марио Фернандеса опроверг слухи о возможном завершении карьеры своего клиента. По словам Хорхе Мачадо, у Фернандеса никогда не было подобных мыслей, и он уверенно продолжит карьеру в "Зените" в следующем сезоне.
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