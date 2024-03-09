Кеннеди-младший: США не должны расширять НАТО на восток и принимать Украину

Участник президентской гонки в Соединенных Штатах Роберт Кеннеди-младший во время эфира на телевизионном канале Fox News подверг критике планы нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена об остановке главы России Владимира Путина в рамках украинского вопроса.