Кеннеди-младший: США не должны расширять НАТО на восток и принимать Украину

Участник президентской гонки в Соединенных Штатах Роберт Кеннеди-младший во время эфира на телевизионном канале Fox News подверг критике планы нынешнего хозяина Белого дома Джозефа Байдена об остановке главы России Владимира Путина в рамках украинского вопроса.
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