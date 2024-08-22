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Кровавое шапкозакидательство с Курском ведет к потере Донбасса

Кровавое шапкозакидательство с Курском ведет к потере Донбасса

Вторжение украинских войск в Курскую область было ошибкой. Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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