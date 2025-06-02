Собянин: Заявки на конкурс «Московская реставрация» принимаются до конца августа

Для участников конкурса предусмотрено девять номинаций и специальная премия для молодых реставраторов Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил молодых реставраторов к участию в XV конкурсе «Московская реставрация», главная цель которого сохранение и популяризация объектов культурного наследия.